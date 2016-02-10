Выставку Александра Герасимова в Москве открыл министр культуры
Москва, 10 февраля, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Выставка работ Александра Герасимова, посвященная 135-летию художника, открылась 9 февраля в Историческом музее в Москве. В церемонии открытия выставки принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает сайт министерства.
Мединский напомнил, что Александр Герасимов был известен как любимый художник Сталина, а также пояснил, что такая большая выставка работ Герасимова открылась впервые за последние 60 лет.
«Когда смотришь на эти полотна, понимаешь, что дело не только в коммунистической пропаганде и агитации — хотя все это присутствует, но главное состоит в том, что люди действительно верили в то, что они изображают. Они стремились создать лучший мир, стремились к совершенству. Может быть, это не у всех получалось, — вероятно, у кого-то совсем не получалось, но их вера была искренней. И эта вера, помноженная на талант, трансформировалась в замечательные произведения, которые необходимо изучать, показывать. И которые зачастую являют собой образец абсолютного мастерства», — сказал министр культуры.
На открытии выступил также директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Он заявил, что в экспозиции представлены не только работы Герасимова в жанре соцреализма, но и интересные работы других жанров.
Гости выставки смогут увидеть более 90 работ из собраний Исторического и Русского музеев, а также картины и предметы из частных коллекций России и зарубежья: самую раннюю работу художника «Ню», «Натюрморт с букетами роз», «Половецкие пляски», пейзажи и натюрморты в жанре импрессионизма и другие произведения.
Александр Михайлович Герасимов родился в 1881 году в Козлове (сейчас г. Мичуринск Тамбовской области) в семье купца, учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у таких мастеров, как Коровин, Архипов, Серов. Герасимов считается одним из крупнейших советских художников 1930-х — 1950-х годов, писавших работы в жанре соцреализма. Художника называют любимым художником Сталина: портреты руководителя СССР кисти Герасимова являются признанным каноном. Широко известны многие из работ художника, запечатлевшие партийную историю и вехи истории Советского государства: «Ленин на трибуне», «Доклад т. Сталина на XVI партсъезде», «И. В. Сталин и А. М. Горький в Горках», «Гимн Октябрю», «Тегеранская конференция руководителей трёх великих держав».
Среди наград и премий художника звание народного художника СССР (1943 г.), Сталинские премии первой и второй степени, орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени (1961 г.). С приходом к власти Хрущева Герасимова постепенно освободили от занимаемых постов, а его работы переместили из постоянных выставок в запасные фонды. Скончался художник в 1963 году в Москве. Выставка работ Герасимова в Историческом музее будет открыта до 11 апреля 2016 года.