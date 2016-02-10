Москва, 10 февраля, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Выставка работ Александра Герасимова, посвященная 135-летию художника, открылась 9 февраля в Историческом музее в Москве. В церемонии открытия выставки принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает сайт министерства.

Александр Герасимов. Доклад Сталина на XVI партсъезде (фрагмент). 1931

Мединский напомнил, что Александр Герасимов был известен как любимый художник Сталина, а также пояснил, что такая большая выставка работ Герасимова открылась впервые за последние 60 лет.

«Когда смотришь на эти полотна, понимаешь, что дело не только в коммунистической пропаганде и агитации — хотя все это присутствует, но главное состоит в том, что люди действительно верили в то, что они изображают. Они стремились создать лучший мир, стремились к совершенству. Может быть, это не у всех получалось, — вероятно, у кого-то совсем не получалось, но их вера была искренней. И эта вера, помноженная на талант, трансформировалась в замечательные произведения, которые необходимо изучать, показывать. И которые зачастую являют собой образец абсолютного мастерства», — сказал министр культуры.

На открытии выступил также директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Он заявил, что в экспозиции представлены не только работы Герасимова в жанре соцреализма, но и интересные работы других жанров.

Гости выставки смогут увидеть более 90 работ из собраний Исторического и Русского музеев, а также картины и предметы из частных коллекций России и зарубежья: самую раннюю работу художника «Ню», «Натюрморт с букетами роз», «Половецкие пляски», пейзажи и натюрморты в жанре импрессионизма и другие произведения.

Александр Михайлович Герасимов родился в 1881 году в Козлове (сейчас г. Мичуринск Тамбовской области) в семье купца, учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у таких мастеров, как Коровин, Архипов, Серов. Герасимов считается одним из крупнейших советских художников 1930-х — 1950-х годов, писавших работы в жанре соцреализма. Художника называют любимым художником Сталина: портреты руководителя СССР кисти Герасимова являются признанным каноном. Широко известны многие из работ художника, запечатлевшие партийную историю и вехи истории Советского государства: «Ленин на трибуне», «Доклад т. Сталина на XVI партсъезде», «И. В. Сталин и А. М. Горький в Горках», «Гимн Октябрю», «Тегеранская конференция руководителей трёх великих держав».

Среди наград и премий художника звание народного художника СССР (1943 г.), Сталинские премии первой и второй степени, орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени (1961 г.). С приходом к власти Хрущева Герасимова постепенно освободили от занимаемых постов, а его работы переместили из постоянных выставок в запасные фонды. Скончался художник в 1963 году в Москве. Выставка работ Герасимова в Историческом музее будет открыта до 11 апреля 2016 года.