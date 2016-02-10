Москва, 10 февраля, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Росбанке выразили намерение «разделить риски наравне с государством и заемщиками» в связи с ситуацией, которая сложилась в сфере валютно ипотеки. Банк разработал отдельную программу помощи тем, кто взял ипотечный кредит в валюте. Об этом заявил 10 февраля директор департамента Росбанка по работе с просроченной задолженностью Игорь Шкляр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет валютных ипотечников у главного офиса Росбанка

По его словам, банк готов пойти навстречу «тем клиентам, которые соответствуют критериям АИЖК» и упростить 20% долга, но не более 1,2 млн рублей. Так, например, 6 млн рублей по нынешнему курсу по этим условиям сократится до 4 млн 800 тысяч, а ряду категорий в банке готовы «уступить» еще 600 тысяч. Специальные условия в банке готовы распространить, в частности, на многодетные семьи, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды.

«Сегодня ЦБ ведет политику, чтобы каким-то образом повлиять на текущую ситуацию, — отметил Шкляр. — Вместе с тем сегодня только АИЖК является единственным уполномоченным агентом, который разработал программу помощи заемщикам, и мы рассчитываем, что банк будет действовать в развитие этой программы». Подать заявление заемщики могут до 31 марта, уточнили в банке.

Между тем, граждане, имеющие ипотечные кредиты в валюте, продолжают пикетировать банки с требованием пересмотреть условия ранее заключенного договора в связи с ростом курса валют. 10 февраля акция прошла у Росбанка — в фоторепортаже ИА REGNUM.