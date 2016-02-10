Нью-Дели, 10 февраля, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Специалисты из НАСА опровергают данные о том, что гибель мужчины в индийском штате Тамил-Наду 6 февраля произошла в результате падения метеорита, сообщает The New York Times.

zastavki.com Падение метеорита на город

Американские ученые изучили фотографии воронки, оставшейся на территории колледжа в районе Веллор предположительно из-за падения метеорита, и пришли к выводу, что подобное углубление в земле получается в результате взрыва какого-либо устройства, а не падения небесного тела.

Ученые из Индийского института астрофизики также исследовали образцы породы и воронку, по их заключению, образцы представляют собой земную породу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по информации СМИ, падение метеорита повлекло за собой гибель мужчины и ранения еще нескольких человек в штате Тамил-Наду.

Таким образом, данные о достоверно зафиксированном случае гибели человека от падения метеорита по-прежнему отсутствуют в мире. Один из наиболее известных за последние несколько лет случаев падения метеорита на Землю — взрыв метеорита в небе над Челябинской областью России 15 февраля 2013 года, стал причиной ранений более 1600 человек. В основном, люди получили легкие травмы от осколков стекол, выбитых взрывной волной. Жертв среди пострадавших не было.