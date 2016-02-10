Москва, 10 февраля, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Режиссер Никита Михалков против того, чтобы режиссеры «въезжали на гробу великого драматурга в свой пиар», передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля. «Ставит такой режиссер Чехова, у него три сестры — лесбиянки, а Тузенбах — гомосексуалист. Вот это да!» — отметил Михалков с сарказмом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков читает студентам лекцию в Госдуме

В ходе лекции в Госдуме в рамках Года российского кино он напомнил, как в 90-е годы в Россию хлынул поток некачественной продукции, в том числе и в сфере кино. «Нам открыли форточку, но вместо воздуха туда подвели ассенизационную трубу, и к нам полились фильмы даже на класса «B», а класса «С», — возмущен режиссер. При этом Михалков уточнил, что он не против свободы слова.

По мнению режиссера, для создания качественного фильма нужно вложить в него свою любовь и сострадание. При этом Михалков ушел от ответа на вопрос, по телевизору показывают пошлые, «скучные сериалы, фильмы», которые ничего не дают для развития. «На этот вопрос пусть ответит Говорухин», — под смех аудитории переадресовал он вопрос коллеге режиссеру, депутату Госдумы Станиславу Говорухину. Тот в свою очередь отметил, что вся лекция Михалкова была ответом на этот вопрос.