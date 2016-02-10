Саратов, 10 февраля, 2016, 16:03 — ИА Регнум. По оценкам губернатора Валерия Радаева, саратовская экономика в целом устойчива, но с бюджетной составляющей не всё так просто. Об этом он заявил на встрече с экспертным сообществом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона отметил, что «из-за непростой ситуации в экономике семейные бюджеты наших граждан находятся практически на пределе». Как следует из его выступления, сейчас региональное правительство ведет доработку плана развития области на 2016 год, синхронизированного с федеральным центром. «Текущий этап отличается иной социально-экономической повесткой и новыми задачами. Помимо антикризисных решений идет работа над серьезным пакетом предложений, структурных мер, создающих задел для стабильного развития экономики в среднесрочной перспективе. Вновь актуализирована задача устойчивого роста, предпосылки для выполнения которой должны быть четко выявлены и обоснованы благодаря эффективным решениям региональных команд», — подчеркнул Валерий Радаев.

Он призвал профильных специалистов Саратовского социально-экономического института подготовить «дорожную карту», в которой будет отображено планируемое изменение налоговых поступлений в региональный бюджет по текущему периоду. И попросил экспертов «сформулировать своё мнение на определённую несбалансированность бюджетной составляющей — так, при росте валового регионального продукта, уровень налоговых поступлений в бюджет остаётся на невысоком уровне».

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Как отмечают наблюдатели, 4 февраля, отчитываясь перед президентом РФ в целом о развитии региона, Валерий Радаев заявил, что «экономика устойчива, могу так сказать, валовой региональный продукт мы сработали где‑то на уровне 2014 года», «есть позитив в промышленности — 102,9%». «Динамика есть и устойчиво сохраняется в текущем году. Думаю, что здесь никаких потрясений быть не должно», — полагает руководитель региона. На вопрос Владимира Путина о зарплатах, Валерий Радаев сообщил, что в рамках принятой «дорожной карты» «выдерживаем и по учителям, и по здравоохранению».

Чуть раньше, 27 января, региональный Минфин обнародовал следующие данные: в 2015 бюджет Саратовской области по доходам и расходам не исполнен на 100%. По доходной части исполнение казны составило 94,3% от целевых назначений, или 72,2 млрд рублей. Наибольший провал зафиксирован по разделу «безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций» — 43,2% или 392,8 млн рублей (при плановом показателе в 908 млн рублей). Не исполнена казна по налогу на прибыль (84,4%), налогу на совокупный доход (96,2%), безвозмездным поступлениям из других бюджетов (98,3%). В то же время зафиксирован рост по таким показателям, как: налоговые поступления на товары, производимые в России (156,5%) и налог на имущество (110,4%).

Что касается расходной части, то здесь бюджет также не смогли исполнить в полном объеме (94,1%). Только одна статья расходов выполнена на 100%. Это «межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований». По остальным позициям наблюдается недофинансирование. Антилидерами стали такие разделы, как «Жилищно-коммунальное хозяйство» (40,5%; 689 млн рублей при плане в 1,7 млрд рублей) и «Средства массовой информации» (47,4%; 43,1 млн рублей при плане в 91 млн рублей), информирует саратовское ИА «Взгляд-инфо».

В прошлом году областные власти взяли кредитов на сумму 2 млрд рублей, в том числе бюджетных — на 673 млн рублей. На обслуживание государственного долга было потрачено 3 млрд 7 млн рублей при плане в 3 млрд 50 млн рублей (исполнение составило 98,6%).

Вчера, 9 февраля, в ходе встречи с экспертным сообществом региона губернатор Валерий Радаев констатировал: «Наша главная цель — исполнить все социальные обязательства. Для нас это безусловный приоритет, так как из-за непростой ситуации в экономике семейные бюджеты наших граждан находятся практически на пределе. Сегодня на первом плане для нас стоит социальная защита жителей».

В этой связи наблюдатели обращают внимание на бюджет Саратовской области 2016 года, который находится в открытом доступе. Согласно опубликованным в нем данным, на национальную экономику в 2016 году будет потрачено 7 млрд 329 млн 582,5 тыс., — в два раза меньше, чем в 2015-м — 13 млрд 79 млн 873,6 тыс.

Расходы на обеспечение деятельности губернатора Валерия Радаева в 2016 году заложены в размере 4 млн 79,2 тыс. рублей. Для сравнения на функционирование высшего должностного лица региона в 2014 году было заложено 3 млн 911,5 тыс., 2015-м — 4 млн 41,5 тыс. Расходы на обеспечение деятельности председателя правительства области и его заместителей составят 21 млн 739,7 тыс.

Заложенные в бюджеты расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований прогрессируют: в 2014 году — 171 млн 90,6 тыс. рублей, в 2015-м — 177 млн 332,8 тыс., а в 2016-м — 179 млн 222,5 тыс.

Расходы областной казны на функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 2014 году составили — 189 млн 492,5 тыс. рублей, в 2015-м — 180 млн 829,6 тыс., а 2016-м на эти цели выделен 191 млн 370,2 тыс.

Если в 2015 году на нужды ЖКХ был запланирован 1 млрд 301 млн 593,8 тыс. рублей, то в 2016-м — 448 млн 538,8 тыс. В том числе, на жилищное хозяйство — 146 млн 971,9 тыс. (в 2015-м — 988 млн 785,7 тыс.), на коммунальное хозяйство — 13 млн 419,8 тыс. (в 2015-м — 98 млн 468,5 тыс.), благоустройство — 57 млн 965,5 тыс.

Согласно ведомственной структуре расходов регионального бюджета на 2016 год, Саратовской областной думе выделено 162 млн 729,2 тыс. рублей (в 2015-м — 163 559 тыс.). Расходы на обеспечение деятельности спикера облдумы Владимира Капкаева составят 3 млн 421,4 (в 2015-м — 3 млн 420 тыс.).

На Управление делами правительства Саратовской области выделено средств тоже больше — 1 млрд 322 млн 837,6 тыс. (в 2015-м — 1 млрд 54 млн 87 тыс.), на обеспечение деятельности депутатов Госдумы и их помощников в избирательных округах — 20 млн 609 тыс. 800 рублей (в 2015-м — 20 млн 863 тыс.). На обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах РФ — 1 млн 337 тыс. 200 (в 2015-м — 1 млн 187 тыс.).

Значительно урезаны расходы на здравоохранение, в 2016 году предусмотрено 12 млрд 165 млн 315,6 тыс. против 15 млрд 363 млн 133,8 тыс. в 2015-м. В том числе, в будущем году сокращено финансирование амбулаторной помощи — 68 млн 348 тыс. рублей против 79 млн 128 тыс. в 2015-м. На заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов расходы урезаны в четыре раза — 119 млн 732,9 тыс. рублей (в 2015-м — 404 млн 115,3 тыс.).

Оперативное транспортное обеспечение деятельности губернатора Валерия Радаева, облправительства и иных органов госвласти обойдется налогоплательщикам в 2016-м в 150 млн 866 тыс. рублей. Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской области — в 4 млн 79,8 тыс.

На поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства планируется направить в 2016 году 26,6 млн рублей, в том числе, на поддержку деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов — 4,9 млн рублей.

Финансирование образование оставлено на прежнем уровне — 20 млрд 773 млн 395,1 тыс. рублей в 2016-м, в 2015-м — 20 млрд. 660 млн. Культура, кинематография по-прежнему финансируется по остаточному принципу: в 2016 году выделено 940 млн 293,6 тыс. против 1 млн 251 тыс. 877,1 рублей в 2015-м

В два раза меньше средств выделено на статью «Физическая культура и спорт» — 219 млн 76,4 тыс. в 2016-м против 528 млн 463 тыс. в 2015-м, в том числе, на «Спорт высших достижений» — в 2016 году оставили 139 млн 287,1 тыс. против 272 млн 362,6 тыс. в 2015-м.

На межнациональные отношения, национальное и этнокультурное развитие народов Саратовской области в 2016 году власти намерены израсходовать 140 тыс. рублей, на подпрограмму «Противодействие коррупции в Саратовской области» — 67,4 тыс., столько же на организацию и проведение опросов общественного мнения для оценки уровня коррупции, выявления недостатков в областном законодательстве, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности, подготовка сводного отчета. На миграционную политику — 520 тыс. рублей.

В главном финансовом документе на будущий год прописано: «Значение показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области за 2015 год ожидается в размере 19,85 тыс. рублей (рост к факту 2014 года — 102,5%), на 2016 — 21,28 тыс. рублей (рост к оценке 2015 года — 107,2%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Саратовской области на 2016 год утвержден как бездефицитный с доходами и расходами в размере 67 млрд 968 млн 471,7 тыс. рублей, предельный объем госдолга прописан в размере 51 млрд 899 млн 971 тыс. рублей.

По расчетам Минфина РФ, на 1 октября 2015 года госдолг региона оценивался в 48 млрд 138 млн рублей, объем госдолга в расчете на 1 жителя составил 19,3 тыс.