Липецк, 10 февраля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. На полигонах Липецкого авиацентра группа летчиков высшего пилотажа «Стрижи» до 12 февраля проводит учения, на которых демонстрирует мастерство в применении авиационных средств поражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в Управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.

ИА REGNUM Авиагруппа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи»

«Стрижи» демонстрируют летное мастерство, а также стрельбу из авиационных средств поражения. В рамках боевой подготовки летчики выполняют пуски неуправляемых авиационных ракет, поражают наземные цели из авиационной пушки. Также в ходе учений экипажи будут отрабатывать бомбометание на авиационных полигонах в Липецкой и Воронежской областях.

В практических стрельбах и пусках ракет задействованы восемь экипажей на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29. Итогом учений станет усовершенствование летной программы для предстоящих демонстрационных показов, которым займутся пилоты после возвращения на базовый аэродром.

Кстати, в Липецком авиацентре базируется другая пилотажная группа, «Соколы России». «Верность небу, выдержка и боевой дух — лучшая гарантия того, что нынешнее поколение пилотов, штурманов, инженеров, специалистов наземных служб будет достойно продолжать славные традиции своих предшественников, обеспечивая безопасность и обороноспособность воздушных рубежей», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Справка ИА REGNUM :

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа ВВС России, созданная 6 мая 1991 года. База «Стрижей» находится на аэродроме Кубинка под Москвой. Группа активно участвует в различных авиашоу в России и за границей, однако одновременно они занимаются и боевой подготовкой.