Ростов-на-Дону, 10 февраля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В Ростов-на-Дону в канун Дня освобождения города от гитлеровцев приедет народный артист СССР Василий Лановой. Он примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 73-й годовщине изгнания немецких оккупантов с донской земли в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Донского государственного технического университета 10 февраля.

donstu.ru Василий Лановой

Минутой молчания память погибших в военные 40-е сотрудников и студентов РИСХМа почтут у мемориала, установленного на территории вуза. В зале заседаний учёного совета ДГТУ Василий Лановой проведёт встречу со студентами и активом патриотических клубов. Затем народный артист СССР выступит с моноспектаклем «Спасибо за верность, потомки!». Постановка посвящена Великой Отечественной войне.

Отметим, что в День освобождения донской столицы от немецко-фашистских захватчиков, 14 февраля, патриотические объединения города соберутся на Кумженском мемориале, где состоится памятный митинг.

Затем поисковики и участники памятных мероприятий отправятся к могиле артиллеристов батареи Дмитрия Пескова, по местам ожесточённых боёв за город. Живые цветы, венки лягут к месту боя бригады Мадояна, будет дан троекратный залп на месте подвига освободителей.