Ставрополь, 10 февраля, 2016, 15:47 — ИА Регнум.



fsrar.ru Изъятый алкоголь

В Ставропольском крае начальник районной полиции подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

По данным следствия, начальник отдела МВД России по Андроповскому району с мая по ноябрь 2015 года под угрозой увольнения заставлял своего подчинённого продавать изъятый алкоголь.

Он давал устные поручения сотруднику, ответственному за хранение вещественных доказательств, реализовывать алкоголь, изъятый во время доследственных проверок, а также направил к нему покупателей.

Подчинённый инспектор, опасаясь увольнения, сбыл не менее 1325 литров спиртосодержащей жидкости и не менее 2680 бутылок различной емкости со спиртосодержащей жидкостью на общую сумму не менее 400 тысяч рублей.

Деньгами начальник отдела МВД распорядился по своему усмотрению. В отношении начотдела и его подчиненного возбуждены уголовные дела по фактам присвоения и растраты, а также превышения должностных полномочий. Расследование продолжается.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления МВД, по данному факту проведена служебная проверка. Начальник отдела МВД России по Андроповскому району отстранен от занимаемой должности.

В настоящее время решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.

В прокуратуре Ставрополья сообщили ИА REGNUM, что ход следствия по уголовному делу взят в прокуратуре района под надзор.

Отметим, что в следственных органах региона рассматриваются дела о реализации стражами порядка запрещенных веществ. Так, в Ставрополе экс-надзиратель тюрьмы обвинен в пособничестве наркодилерам. Младший инспектор Исправительной колонии по просьбе осужденного получил наркотики и хранил их в служебном кабинете.

А в ноябре минувшего года под статью попали двое сотрудников полиции, подозреваемых в сбыте наркотиков. Третий подельник полицейских находится в федеральном розыске.