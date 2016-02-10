Москва, 10 февраля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Невероятные очереди на выставку художника Валентина Серова свидетельствуют о духовной силе народа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил глава Союза кинематографистов Никита Михалков в Госдуме на открытии цикла лекций, посвященных Году российского кино. «Народ ищет самосохранения не столько и не только в экономических проблемах, которые все равно будут заваливать человека», — сказал Михалков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков проводит лекцию для студентов в Государственной думе

«Невероятные очереди на Серова и то, что раскупили абонементы на 60 с лишним миллионов рублей в филармонию, именно сегодня, это, на мой взгляд, важный знак», — отметил режиссер.

«Значит, существует некая та сила духовная, которая приводит человека на мороз в очередь на великого русского художника Серова. Люди там проводят по несколько часов и еще приходят через несколько дней опять стоять в очереди и смотреть», — рассуждает он.