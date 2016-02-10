Лос-Анджелес, США, 10 февраля, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Американские биологи провели эксперимент над головным мозгом кролика, специальным образом заморозив его до температуры минус 135 градусов по Цельсию. Результаты опыта были опубликованы в журнале Cryobiology.

mptr.ru Замороженный

В сосудистую систему головного мозга млекопитающего ввели криопротектор, позволяющий избежать разрушения как при заморозке, так и при разморозке. Мозг кролика был разморожен, криопротектор удален и биологи продемонстрировали сохранение нервных связей в головном мозге.

Калифорнийские ученые хотят добиться восстановления работоспособности головного мозга крупных млекопитающих и их памяти после заморозки. Центральным вопросом они считают обезвоживание, возникающее при заморозке и мешающее долгосрочному сохранению нейронных связей.

Следующим шагом на пути к цели ученые считают эксперимент над более крупным животным.