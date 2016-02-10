Краснодар, 10 февраля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. На прилавках магазинов в Краснодарском крае все чаще стали появляться продукты, цена на которые и манит, и отталкивает одновременно. Вареная колбаса, например, стоит 35 рублей, а сосиски — 28 рублей за 300 граммов. Подозрительно дешево. Можно ли это есть? Разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Белоус Колбаса докторская / туалетная бумага, бечевка

Как и предсказывали аналитики, в кризис выросло количество продуктовых товаров эконом-класса. В одном из популярных супермаркетов Краснодара обнаружились колбасы «Сытная» по 36 рублей за 300 граммов и «Чесночная» по 35 рублей за тот же объем. Их «соседом» по полкам стала колбаса «Докторская классическая 1 сорта» по цене 108 рублей за килограмм.

Однако при ближайшем рассмотрении «Докторская» оказалась «мясосодержащим колбасным изделием». А состав… манная крупа, вода, белок соевый и множество различных Е — усилителей вкуса, аромата, регуляторов окраски. Есть в составе и мясо, но какое! Мясо птицы механической обвалки — это пастообразный фарш.

Производят его, пропуская кости птицы с прикрепленными к ним съедобными тканями через сито или подобное устройство под давлением, чтобы отделить кости от тканей. Иногда, кстати, косточки не перерабатываются целиком, и в готовом продукте попадаются их осколки…

Читаем состав сосисок «Деревенских», которые завлекают покупателя ценой 28 рублей за 300 граммов. Что внутри? Опять мясо птицы механической обвалки. Если это, конечно, можно назвать мясом…

Спрашиваем у продавцов. Что такое у них на прилавках?

В сети «Магнит» корреспондента ИА REGNUM заверили, что крупные сетевые ритейлеры не станут продавать продукцию сомнительного качества. Тем более, если речь идет о колбасе собственного производства, то требования к ней высочайшие, «комар носа не подточит». Если продукция очень дешевая, значит, это не мясо, а мясной продукт, но его качество также проверяется очень тщательно.

Все равно как-то неспокойно. Качество проверяется, цена — не кусается, но не вредно ли есть такой продукт?

Врач-гастроэнтеролог клиники «Здоровье» Елена Синельникова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что, если продукция попала на прилавок и хранится в надлежащих условиях, то есть ее безопасно, но вот о пользе дешевых продуктов говорить не приходится.

«Было бы очень наивно считать, что колбаса по 100 рублей за килограмм принесет пользу организму. Более того, при частом употреблении такой продукции с кучей улучшателей вкуса и прочих Е вы рискуете «посадить» себе желудок. Да, времена сейчас непростые, и каждый стремится сэкономить. Но лучше не делать этого ценой собственного здоровья», — пояснила она.