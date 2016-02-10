Москва, 10 февраля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Сложно привести более эффективный пример борьбы с террористами, нежели удары ВКС РФ в Сирии. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

mil.ru ВКС РФ. Сирия

«Удары ВКС РФ создают прекрасную атмосферу борьбы с терроризмом. Более эффективного примера борьбы с терроризмом сложно привести», — сказала Захарова.

По её словам, весь вопрос в том, что в этой атмосфере неудобно жить тем, «кто этот терроризм поддерживает»: «Кого хотят поддержать — оппозицию, которая видит перспективы урегулирования, или ту оппозицию, которая исповедует террористические цели? Для того чтобы строить в Сирии демократическое государство и развивать принципы демократии, операция ВКС РФ — это то, что нужно».

Напомним, война в Сирии началась в 2011 году. Сирийской армии противостоит сирийская оппозиция, а также террористы из ИГИЛ. 30 сентября 2015 года Россия по запросу сирийских властей начала авиационную спецоперацию в Сирии против ИГ.