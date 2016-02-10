Лондон, 10 февраля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Владельцы iPhone из Великобритании и США, чьи смартфоны заблокировались после обновления системы iOS 9, готовят коллективные обращения в суд, пишет The Guardian.

shapak.com Неработающий iPhone

Британское законодательство позволяет рассмотреть этот случай как умышленное уничтожение чужого имущества, а в США корпорацию могут обвинить в нарушении нескольких законов по защите прав потребителей.

Кроме того, Еврокомиссия намерена наказать компанию за действия, совершенные на территории Евросоюза.

Сотни тысяч владельцев iPhone столкнулись с отключением смартфонов в результате обновления iOS. Обновление операционной системы проводило проверку частей и компонентов смартфона на оригинальность и если обнаруживало запчасть, не произведенную Apple, гаджет блокировался и восстановить его работоспособность было уже нельзя. Блокирование получило название «ошибка 53».