Санкт-Петербург, 10 февраля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Парламент Санкт-Петербурга в ходе второго чтения законопроекта «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» большинством голосов отклонил почти все поправки, которые предложили оппозиционные фракции, передает сегодня, 10 февраля, корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Многие поправки оппозиционных депутатов были, по их мнению, направлены на увеличение прозрачности выборного процесса и справедливости при распределении мандатов.

Напомним, согласно внесенному в Законодательное собрание проекту закона, в Петербурге вводится смешанная система выборов, при которой 25 депутатов Заксобрания избираются по партийным спискам, а еще 25 парламентариев — по одномандатным округам.

Парламентское большинство отклонило, в частности, поправку о втором туре выборов для одномандатных округов в том случае, если ни один кандидат не набрал больше 50% голосов, — под тем предлогом, что в федеральном законе отсутствует понятие «второй тур». Указание оппозиционеров на то, что закон не запрещает проводить второй тур, осталось без внимания.

«Это (второй тур, — прим. ИА REGNUM ) приведет к дополнительным расходам бюджета и неразберихе в избирательных округах», — заявил глава профильной комиссии ЗакСа по МСУ, единоросс Сергей Соловьев. Аналогичная поправка с формулировкой «повторное голосование» — такое понятие присутствует в федеральном законе — также была отклонена.

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Не сумели оппозиционеры отказать в активном избирательном праве военнослужащим, которые постоянно не проживают в Петербурге. Согласно проекту закона, все они смогут голосовать по временной регистрации на территории воинских частей. Сергей Соловьев отметил, что военнослужащие — «очень устойчивая избирательная категория», и отказывать им в праве голосовать нельзя.

При этом профильная комиссия не поддержала поправку, которая по аналогичному принципу наделяет избирательным правом студентов, обучающихся в северной столице и имеющих лишь временную регистрацию. Автор поправки, независимый депутат Максим Резник, назвал это политической дискриминацией. Он напомнил, что лишь на двух участках в Петербурге в 2012 году на президентских выборах Владимир Путин уступил Михаилу Прохорову — а именно, на участках студенческих общежитий в Петергофе и на Васильевском острове. В результате, «студенческая» поправка также не была принята Заксобранием.

Несколько поправок оппозиционные депутаты вносили по рекомендации общественной организации «Наблюдатели Петербурга», в частности, об обязательных камерах видеонаблюдения на всех избирательных участках, о трансляции в интернете, о необходимости хранить документы в помещении для голосования на виду у всех, а не в отдельных помещениях, где к ним нет доступа у наблюдателей, о необходимости формировать списки мест так называемого «временного пребывания граждан» — больниц, санаториев — заранее, и о невозможности создания новых избирательных участков за день до голосования, о которых никто из наблюдателей не знает и куда никто не может попасть.

Однако, как пояснил единоросс Сергей Соловьев, нельзя обязать избиркомы оборудовать помещения для голосования камерами или сейфами, так как каждый избирком сам вправе принять решение об этом исходя из собственных финансовых возможностей. Кроме того, следует сохранить возможность в последний момент организовывать участки в местах «временного пребывания». Это необходимо на случай чрезвычайных ситуаций, заявил Соловьев. По этой же причине нельзя заранее составить список случаев, которые можно признать «чрезвычайной ситуацией».

Депутат Марина Шишкина («Справедливая Россия») предложила разрешить создавать закрытые избиркомы только в случаях, определенных ЦИКом, но, по мнению Соловьева и комиссии по МСУ, депутаты ЗакСа не вправе накладывать на ЦИК лишние обязанности.

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Депутат Борис Вишневский («Яблоко») предложил вовсе запретить создавать избиркомы на предприятиях непрерывного цикла, чтобы исключить фальсификации, которые, по утверждению оппозиционера, были массово замечены на прошлых выборах. «Выборы нельзя считать чрезвычайной ситуацией. Тот анализ по «ГАС-Выборы», который мы проводили, указывает на одну единственную ЧС — резкое смещение официального волеизъявления граждан в пользу одной единственной партии на таких участках, что статистически невозможно», — заявил Вишневский. Тем не менее, все подобные поправки были отклонены большинством городского парламента.

Депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») назвал аргументы главы комиссии по МСУ «смехотворными», а также отметил, что в случае однотуровых выборов «меньшинство будет выбирать большинство». «Судя по всему, кто-то хочет, чтобы выборы проходили не только без видеокамер, но и при потушенном свете и в закрытом помещении», — добавил он.

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Тем не менее, стоит отметить, что почти случайно была принята поправка «яблочника» Александра Кобринского о «методе Империали», по которому будут распределять мандаты. Согласно действующей системе, к примеру, при распределении голосов 80% на 20% из 10 мандатов партия-победитель получит не 8, а 9 мест в парламенте, а проигравшая — лишь 1 депутатское кресло. Полностью отменить этот метод оппозиционерам не удалось, но Кобринский потребовал поименного голосования по другой поправке, которая хотя бы изменяет метод подсчета: полученные партиями голоса делятся не с 2 до 25, а с 1 до 25, что сделает распределение мандатов более равномерным.

«За» высказались лишь 23 депутата, но техническая группа по ошибке не включила поименное голосование. Пришлось переголосовывать, и за поправку проголосовали уже 25 парламентариев. «Прошла поправка», — усмехнулся Кобринский. «Подождите, я еще ничего не сказал», — перебил его спикер Вячеслав Макаров. Когда стало понятно, что поправка действительно была принята, он предложил коллегам переголосовать еще раз, но большинство депутатов отказалось это делать.

Добавим, что в ходе третьего чтения законопроекта принципиальные изменения документа уже невозможны.