Армения, 29 ноября, 2012, 14:48 — ИА Регнум. Позиция Армении по нагорно-карабахскому конфликту может обеспечить долгосрочное решение проблемы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 29 ноября на совместной пресс-конференции с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым , который прибыл в Ереван с официальным визитом.

Президент подтвердил позицию Армении решить нагорно-карабахский конфликт исключительно мирным путем, на основе норм и принципов международного права. "Только этот подход, исключающий попытку отдать предпочтение одним принципам в ущерб другим, может обеспечить долгосрочное решение. Мы сегодня подтвердили стремление Армении и Туркмении содействовать укреплению мира и безопасности", - заявил президент.

Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, заявил, что позиция Туркмении и Армении по международным вопросам, касающихся стабильности и безопасности, полностью совпадают.