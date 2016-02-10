Ростов-на-Дону, 10 февраля, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В ростовском зоопарке посетителям наконец-то продемонстрировали кошачьих лемуров. Свой «выход в свет» животные, прибывшие на берега Дона из Чехии, ждали почти три года. Специально для них построен большой красивый вольер с учетом привычной среды обитания. Об этом сообщили ИА REGNUM в горадминистрации 10 февраля.

rostov-gorod.info Кошачий лемур

Теперь два представителя символа Мадагаскара с удовольствием перемещаются с ветки на ветку, развешенным канатам. Для Мориса и Морта — так назвали самцов — поддерживается теплая температура воздуха, почти как на родине.

А 14 февраля для посетителей зоопарка состоится праздник, посвященный Дню всех влюбленных. В этот день в питомнике пройдут показательные кормления кошачьих лемуров.

Напомним, что в январе текущего года впервые была проведена акция по кормлению животных зоопарка прилюдно. Так, ветеринары уже кормили слонов.

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