Москва, 10 февраля, 2016, 14:00 — ИА Регнум. МИД РФ получил запрос депутатов Госдумы относительно возможного расторжения договора с Турцией от 1921 года. Об этом 10 февраля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

turksolu.com.tr Кемаль Ататюрк

«В МИД РФ поступил запрос ряда депутатов Госдумы о расторжении договора с Турцией от 1921 года. Запрос должен быть изучен», — сказала Захарова.

По её словам, в ходе рассмотрения не будут затронуты отношения РФ и Азербайджана: «Но могу сказать, что отношения с Азербайджаном мы развиваем, и мы будем концентрироваться на улучшении этих отношений».

Напомним, депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов написали письмо с предложением денонсировать договор с Турцией от 1921 года президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову.

«В худших традициях своих старших коллег руководство Турецкой Республики раз за разом демонстрирует агрессивную, эгоистичную политику, основанную на двойных стандартах. В этой связи, полагаем, не лишним было бы напомнить турецким властям, что Московский договор о дружбе и братстве, заключенный между Турцией и Советской Россией 16 марта 1921 года, не вечен», — цитируют текст письма российские СМИ.

Отметим также, что за три недели до подписания договора в 1921 году 15 руководителей турецкой компартии во главе с ее лидером Мустафой Субхи были убиты, а их тела выброшены в Черное море. Однако троцкистская идея «мировой революции», мостом для которой должна была послужить Турция, оказалась важнее судеб турецких коммунистов: РСФСР оказала помощь турецким союзникам и деньгами — 10 млн рублей золотом, и оружием. Сотни орудий, тысячи пулеметов, десятки тысяч единиц стрелкового оружия и большие запасы амуниции получили турецкие союзники в борьбе с «империалистической Антантой». Все это сыграло немаловажную роль в победе кемалистов в войне против западных союзников.