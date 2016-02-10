Москва, 10 февраля, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Продление госпрограммы субсидирования ипотечных ставок — одна из ключевых антикризисных инициатив на сегодняшний день. Льготная ипотека уже доказала свою эффективность. С марта по конец декабря 2015 г. она позволила многим гражданам России решить наболевший «квартирный вопрос» и приобрести 10,6 млн кв. м жилья. Сегодня задача не только поддержать эту позитивную тенденцию за счет продления программы, но и сделать жилье более доступным для населения, снизив процентную ставку с 12% до 7%. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева, комментируя корреспонденту ИА REGNUM решение правительства РФ о продлении программы субсидирования ипотечной ставки на год.

www.elena-nikolaeva.ru Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ: Елена Николаева

«Статистика показывает, что спрос на ипотеку не снижается, кроме того, от граждан поступают обращения с просьбой сохранить субсидирование. Строители также считают продолжение программы важнейшей мерой поддержки российского бизнеса в непростой экономической ситуации. Спрос на доступное жилье в конечном итоге станет и локомотивом развития отрасли. Таким образом, выигрывают все. Продление программы позволит учесть интересы и людей, и бизнеса, — считает Николаева. — Поэтому, несмотря на существенные затраты для государственного бюджета (16−20 млрд рублей), мы должны постараться ответить на запрос общества. Кроме того, по нашим оценкам, на 1 рубль поддержки 20 рублей вернутся в бюджет в виде налогов и сборов».

«Совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования — один из наиболее острых вопросов сегодня. Важно, чтобы государство и бизнес сообща вырабатывали решения поставленных перед ними задач. Перспективы социальной ипотеки будут обсуждаться на предстоящем Российском инвестиционно-строительном форуме. Планируется, что по его итогам будет выработан комплекс шагов по оживлению рынка и создания стимулов для того, чтобы доступное жилье стало объективной реальностью для граждан нашей страны», — подчеркнула эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 февраля, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень на конференции «Итоги рынка недвижимости в 2015 году» заявил, что правительство РФ приняло решение продлить программу субсидирования ипотечной ставки до конца 2016 года. По его словам, льготная ставка будет сохранена на уровне 12%.