Москва, 10 февраля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Валютные ипотечные заёмщики «Росбанка» будут освобождены от 20% долга. Об этом сообщил директор департамента по работе с просроченными задолженностями «Росбанка» Игорь Шкляр, передаёт РСН.

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Шкляр пояснил, что в сложившейся ситуации резкого увеличения курса доллара руководство банка разработало специальную программу. «Суть её сводится к тому, что банк готов разделить риски наравне с государством и заёмщиком. Мы готовы простить 20% долга. Социальной категории клиентов мы предоставим ещё 600 тысяч рублей», — заявил Шкляр.

По итогу принятой «Росбанком» программы курс конвертации для валютных ипотечных заёмщиков фактически снизится на 20−30% по сравнению с текущим. Директор департамента отметил, что такой вариант был предложен клиентам «Росбанка» ещё 5 февраля, но не все заёмщики посчитали его приемлемым.