Москва, 10 февраля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Сокращение количества жалоб российских граждан в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) связано со вступлением в силу закона о компенсации за нарушение прав на судопроизводство в разумный срок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Георгий Матюшкин. «За последние 4−4,5 года количество жалоб россиян в Европейский суд по правам человека сократилось более чем в 4 раза. Если в 2010 году это было чуть более 40 тысяч жалоб из 150 тысяч находящихся на рассмотрении суда, то сегодня это 9200 жалоб из примерно 65 тысяч, которые находятся на рассмотрении суда», — рассказал он в ходе заседания «Открытой трибуны» в Госдуме.

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«На прошлой неделе в Страсбурге была озвучена официальная статистика: первое место по количеству обращений в европейский суд принадлежит Украине — более 13 850 жалоб на сегодня», — такие данные привел Матюшкин.

По его оценке, на фоне других европейских стран Россия далеко не лидирует по количеству обращений в суд по правам человека: «Если мы пересчитаем количество жалоб на 100 тысяч населения, то увидим, что на протяжении всех этих 20 лет пребывания в конвенции Россия находится стабильно в третьем десятке из 47 стран-членов Совета Европы. Это вполне характеризует ситуацию с правами человека в таком измерении, как обращения в Европейский суд по правам человека», — сказал Матюшкин.

По его словам, такая ситуация связана с тем, что несколько лет назад был принят закон о компенсации за нарушение прав на судопроизводство в разумный срок, и на неисполнение судебного акта в разумный срок. «Компенсаторное средство защиты фактически позволило перенести бремя защиты прав наших граждан на национальный уровень, и это закрыло огромную долю жалоб российских граждан в Европейский суд по правам человека», — сказал Матюшкин.

Европейский суд в своей практике признал этот закон эффективным средством защиты, и все жалобы были переданы на рассмотрение судам на национальный уровень, что привело в конечном итоге к сокращению потока жалоб, рассказал замминистра. «В настоящее время в Минюсте готовятся изменения в данный закон, скоро они будут внесены в правительство. Ранее компенсаторные средства касались только денежных средств, теперь они будут касаться требований имущественного характера, что будет эффективным ответом на существенную долю обращений российских граждан в Европейский суд по правам человека, и мы предполагаем, что это также существенно уменьшит количество жалоб, которые находятся на рассмотрении в Страсбурге», — отметил Матюшкин.