В Калуге представили первый том областного сборника Красной книги
Калуга, 10 февраля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля в Калужском областном краеведческом музее состоялась презентация сборника «Красная книга Калужской области. Том 1. Растительный мир».
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства, сборник «Красная книга Калужской области. Том 1. Растительный мир» — это первая часть второго издания областной Красной книги. Ее первое издание было выпущено в 2006 году и включало сведения о редких и исчезающих видах грибов, растений и животных, обитающих на территории региона.
«Красная книга Калужской области. Том 1. Растительный мир» является официальным справочником о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного мира, встречающихся на территории Калужской области. Она содержит сведения о распространении, численности, особенностях биологии и экологии, лимитирующих факторах и необходимых мерах охраны 29 видов грибов, 2 видов водорослей, 19 видов лишайников, 35 видов мохообразных и 220 видов сосудистых растений.
В ее подготовке приняли участие не только калужские ученые, но и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Брянска, Севастополя, Челябинска, Петрозаводска, а также городов Пушкино и Протвино Московской области. Для написания очерков по каждому объекту растительного мира ими были использованы данные собственных наблюдений, фондовых материалов и коллекций, научные публикации, а также данные специалистов-ученых и любителей природы из ряда населенных пунктов Калужской области.
Новый сборник предназначен для специалистов в области охраны окружающей среды, экологов, биологов, ученых и педагогов, студентов и учащихся, краеведов и всех, кто интересуется природой и любит родной край. Издание будет содействовать сохранению живой природы региона во всем ее разнообразии, пониманию необходимости и актуальности рекомендованных мер охраны и восстановления редких и исчезающих видов, активному участию широких кругов населения в их реализации.