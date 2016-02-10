Калуга, 10 февраля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля в Калужском областном краеведческом музее состоялась презентация сборника «Красная книга Калужской области. Том 1. Растительный мир».

Фото Сергея Лялякина Издание будет содействовать сохранению живой природы региона во всем ее разнообразии

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства, сборник «Красная книга Калужской области. Том 1. Растительный мир» — это первая часть второго издания областной Красной книги. Ее первое издание было выпущено в 2006 году и включало сведения о редких и исчезающих видах грибов, растений и животных, обитающих на территории региона.

«Красная книга Калужской области. Том 1. Растительный мир» является официальным справочником о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного мира, встречающихся на территории Калужской области. Она содержит сведения о распространении, численности, особенностях биологии и экологии, лимитирующих факторах и необходимых мерах охраны 29 видов грибов, 2 видов водорослей, 19 видов лишайников, 35 видов мохообразных и 220 видов сосудистых растений.

В ее подготовке приняли участие не только калужские ученые, но и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Брянска, Севастополя, Челябинска, Петрозаводска, а также городов Пушкино и Протвино Московской области. Для написания очерков по каждому объекту растительного мира ими были использованы данные собственных наблюдений, фондовых материалов и коллекций, научные публикации, а также данные специалистов-ученых и любителей природы из ряда населенных пунктов Калужской области.

Новый сборник предназначен для специалистов в области охраны окружающей среды, экологов, биологов, ученых и педагогов, студентов и учащихся, краеведов и всех, кто интересуется природой и любит родной край. Издание будет содействовать сохранению живой природы региона во всем ее разнообразии, пониманию необходимости и актуальности рекомендованных мер охраны и восстановления редких и исчезающих видов, активному участию широких кругов населения в их реализации.