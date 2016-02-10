Перт, Австралия, 10 февраля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. При помощи радиоволн астрономы впервые смогли в полной мере наблюдать крупнейшую структуру Вселенной — так называемый «Великий Аттрактор», говорится в статье ученых Университета Западной Австралии в Astronomical Journal.

luxfon.com Космос. Звезды

При помощи нового телескопа «Паркс» ученые смогли заглянуть за Млечный Путь и нашли причину явления, в ходе которого Млечный Путь и его соседи не удаляются, согласно теории расширения Вселенной, а движутся в сторону некоторых других галактик.

Это движение связывали с Великим Аттрактором, но не могли понять, почему этот гигантский объект «толкает» Млечный путь. Последние наблюдения выявили, что состав и масса Великого Аттрактора были существенно недооценены. Речь идёт о, по меньшей мере, 880 галактиках, которые ранее были неизвестны астрономам.