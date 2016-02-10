Москва, 10 февраля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Снайперы отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота РФ, дислоцированной в поселке Алакуртти (Мурманская область), учатся стрелять из крупнокалиберного снайперского комплекса АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная), сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Снайперы арктической бригады Северного флота учатся стрелять из новой крупнокалиберной винтовки

Военнослужащие отработали ведение огня по движущимся и стационарным мишеням на различных дистанциях от 100 до 500 метров в светлое и тёмное время суток. Прицельная дальность стрельбы из винтовки АСВК калибра 12,7 мм составляет около 2000 метров. На такой дистанции опытный снайпер способен поразить не только живую силу, но и легкобронированную технику противника.

Данное оружие было принято на вооружение снайперов соединения для обеспечения боевой устойчивости мотострелковых подразделений при действиях на открытой местности. Отметим, при весе более 10 кг длина винтовки составляет 1420 мм.

Напомним, в декабре 2015 года на вооружение отдельной мотострелковой арктической бригады Северного флота поступили 30 новых гусеничных вездеходов ДТ-10МП «Витязь», которые обладают исключительными тактико-техническими характеристиками

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике по инициативе президента России создаётся военная инфраструктура. С 1 декабря 2014 года в российском секторе Арктики приступило к выполнению задач Объединенное стратегическое командование, созданное на базе Северного флота. В марте 2015 года создана Государственная комиссии по вопросам развития Арктики. Завершается строительство военных городков.