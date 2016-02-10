Москва, 10 февраля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Новостной фон вокруг рынка нефти ухудшался в последнее время. Но сегодня, 10 февраля, цены на нефть основных эталонных сортов немного прибавляют в цене. По мнению аналитика ГК FOREX CLUB Валерия Полховского, это произошло после того, как они оказались под интенсивным давлением днем ранее из-за роста профицита предложения на мировом рынке, зафиксированного Агентством энергетической информации США (EIA).

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«В последнее время рынок очень сильно может реагировать на данные по спросу и предложению, и негатив может длиться несколько дней. Если добавить сюда и напряженность, которая в целом царит на финансовых рынках, где фондовые активы по всему миру стремительно снижаются, можно предположить, что контракты с ближайшим сроком экспирации имеют все шансы проверить на прочность годовые минимумы в районе 28 долларов за баррель», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, апрельские фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне в 11:00 (мск) с начала торгов подрастали на 0,72% и торговались на уровне 30,96 доллара за баррель. Одновременно WTI дорожала на 0,9% и находился в области 28,53. Днем ранее Brent подешевела на 7,1%, а WTI на 6,1%. Это произошло после заявлений министра нефти Ирана Биджана Зангане о готовности обсуждать с Саудовской Аравией ситуацию на международных нефтяных рынках.