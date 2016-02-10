Рим, 10 февраля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В понедельник, 8 февраля, состоялась встреча президента Италии Серджио Маттареллы и президента США Барака Обамы. Подробности встречи передают итальянские СМИ. Переговоры между президентами Италии и США длились практически два часа. Проблем для обсуждения было много, от экономики до ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает Il Corriere della Sera, США предоставят в распоряжение ЕС американские корабли, дислоцированные в Средиземном море в составе НАТО, чтобы спасать мигрантов и бороться с контрабандистами. Обама подчеркнул перед журналистами на пресс-конференции: «Это глобальная проблема, которая касается и нас, и мы должны решать ее вместе». Президент США уже обсудил данную инициативу с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ближайшие дни состоится обсуждение с президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Италии Маттео Ренци. К миссии будут привлечены не только корабли, но также самолеты и вертолеты. Президент США также планирует привлечь других партнеров альянса для этих операций. Планы операций будут рассмотрены на очередном саммите НАТО, который пройдет 8 и 9 июля в Варшаве

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Также Барак Обама попросил Италию приложить «еще больше усилий в Европе и в кризисных районах». А именно, в Ираке и Сирии. Серджио Маттарелла подтвердил уже взятые на себя Италией обязательства. Президент США похвалил работу итальянских спецслужб в подготовке полицейских в Ираке и военной миссии по защите плотины Мосул. О ситуации в Ливии пока никаких новостей. Белый дом поддерживает подход итальянского правительства: никаких действий без согласия национального правительства в Триполи.