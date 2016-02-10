Великий Новгород, 10 февраля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Многие века истории прошли под прессом конкурентного развития, однако на сегодняшний день Россия и Польша перестали быть жесткими конкурентами. Такое мнение высказал Николай Межевич, генеральный директор ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и ЦВЕ» в рамках работы международной молодежной зимней школы «Россия и ЕС: потенциал и вызовы для регионального сотрудничества». Российско-польские отношения всегда были и будут особыми, и желательно, чтобы они такими и оставались.

lifeglobe.net Польша

«Когда речь идет о традиционных ценностях, о классическом европейском понимании культуры и цивилизации, нам договориться с Варшавой всё же легче, чем с современным Берлином, Парижем или Лондоном. Классический набор подходов и консерватизм в хорошем смысле этого слова не предполагает в российско-польских отношениях какого-либо явного прорыва», — считает эксперт.

Россия всегда будет присматриваться к обстановке в Польше, к её достижениям и поражениям и делать выводы, исходя из польского опыта членства в ЕС. В этом отношении внутренние дела Польской Республики рассматриваются не как их обособленные проблемы, а как одна из ключевых тенденций развития Европы. По мнению Межевича, осторожная оппозиция безумству Брюсселя — это то, что в конечном счете объединяет Россию и Польшу, однако напрямую на российско-польские отношения в военно-политической сфере это не повлияет. И исторически эти государства не могут быть вменяемыми партнерами, Россия и Польша всегда смотрят друг на друга с опасением.

Любое национальное государство на сегодня более приемлемо для российской политики, чем квазиинтеграционный союз, которым является ЕС, и потенциальное Трансатлантическое партнерство. «Это будет гибель Европы, но мы будем готовы создать новую конфедерацию с Польской Республикой по созданию новых христианских ценностей» — заявил Николай Межевич. Это будет возможно в условиях внешних вызовов, в условиях того, что у России и Польши есть общая историческая память, и все конфликты, все длительные моменты сотрудничества приводят к тому, что всё же существует общий набор ценностей, которые относятся к классическому исходному пониманию идей христианства.

Напомним, что 8 февраля в Великом Новгороде уже в одиннадцатый раз проходит международная молодежная зимняя школа «Россия и ЕС: потенциал и вызовы для регионального сотрудничества».