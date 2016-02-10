Ярославль, 10 февраля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин выступил в защиту граждан, которые оказались в трудной ситуации из-за невозможности выплачивать кредиты. Бабуркин предложил депутатам Ярославской областной думы подготовить законодательные инициативы и выйти с ними в Государственную думу РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской облдуме. В частности, омбудсмен предложил областным парламентариям принять дополнительные меры защиты для пенсионеров, которые признаны судом должниками, а именно: установить минимальный размер пенсии, при котором судебные приставы не смогут взыскивать с должника деньги. Для этого необходимо внести изменения в федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Бабуркин

«Это актуальнейшая тема. Ко мне был ряд обращений от людей, которые попали в долговую яму. Люди оказываются в сложнейшей ситуации, на грани трагедий. Это необходимо регулировать на законодательном уровне. Да, человек может оказаться должен, но даже в этой ситуации нельзя забирать у него последнее, выбивать из-под ног опору в жизни», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Другое предложение касается внесения изменений в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» о снижении финансово-долгового критерия для граждан-должников, при котором возможно начало реабилитационных процедур, с пятисот до двухсот тысяч рублей.

Депутаты высказались в поддержку предложения Сергея Бабуркина и решили разработать законодательные инициативы.

«Предложение о том, что у человека не должно оставаться меньше прожиточного минимума, абсолютно правильно. В случае с пенсионерами это объективная необходимость», — сказал депутат Ярославской областной думы Алексей Окладников.