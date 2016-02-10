Москва, 10 февраля, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля, в Госдуме стартовал цикл лекций, посвящённых наступившему Году российского кино. Цикл открыл председатель Союза кинематографистов, актёр и режиссёр Никита Михалков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков проводит лекцию для студентов в Государственной думе

Говоря о главных преобразованиях года, связанных с отечественным кинематографом, Михалков отметил, что вся государственная поддержка кино будет в 2016 году производиться безвозмездно: «Освободили кинематограф от возвратных денег. На один год. Но это очень важно всё равно».

Михалков пояснил, что по итогам года стоит делать акцент только на конкретные, существенные итоги: «300 мероприятий, 500, круглые столы… но самым главным должен быть не отчётный лист, а конкретный результат».

Ранее Фонд кино всегда выдавал кинематографу средства на безвозмездной основе. Практика возвратного финансирования была введена в России 2 года назад. Однако, в нынешнем году, по просьбе Союза кинематографистов, было принято решение вновь финансировать кинопроекты без последующего возврата средств.

Как сообщалось ранее, министр культуры Владимир Мединский заявлял, что данная акция будет временной, и в 2017 году стандартные правила финансирования будут возвращены.

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