Москва, 10 февраля, 2016, 18:22 — ИА Регнум. «Учиться быть патриотами у американцев — глупо». Как передает корреспондент 10 февраля, об этом заявил председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. О патриотизме и знании русской истории режиссёр говорил в Госдуме после лекции в рамках Года российского кино.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Михалков отметил, что Соединённые Штаты работают над тем, чтобы прививать своим гражданам чувство патриотизма, «поэтому нам стесняться нечего».

«Стране и народу, обладающей такой культурой и литературой, как Россия, учиться ни у кого не надо, это довольно глупо, а вот у самих себя поучиться было бы неплохо, только вот мы этого не делаем. Нужно смотреть, кто что писал, как жил, как развивалась история страны, какие были жертвы…» — рассуждал режиссёр.

«Мы должны добиться того, чтобы любого человека в возрасте от 9 или даже 8 лет можно было спросить на улице, кто такой маршал Жуков, кто такой Суворов, или с кем воевал Дмитрий Донской, и чтобы он смог ответить на это, а не улыбался бы глупо, не хихикал, а потом бы выяснялось, что он знает только Борю Моисеева», — заявил Михалков, отметив, что против личности Моисеева ничего не имеет, и вспомнил его к слову.

Михалков подытожил, что одним лозунгом «давайте быть патриотами» ничего не добиться: «Если мы хотим обеспечить призыв президента, это должно стать политической программой страны».

Напомним, о том, что патриотизм — это национальная идея Владимир Путин сказал 3 февраля в ходе встречи с предпринимателями, входящими в Клуб лидеров. «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», — заявил глава государства.