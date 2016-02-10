Москва, 10 февраля, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Эпидемия вируса Зика стала новым фактором риска для индустрии туризма стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

hna.de Вирус зика

Так, Карибская туристская организация (КТО) уже признала, что новости о вирусе Зика «внесли неопределенность и путаницу» среди туристов, которые под натиском негативной информации готовы отложить свои путешествия в этот регион, хотя во всем Карибском бассейне было зафиксировано всего около 200 случаев заболевания.

По мнению КТО, под серьезным ударом находится Бразилия, где «комариный вирус» подозревают уже у 1,5 млн человек. Между тем в эту южноамериканскую страну летом 2016 года, во время Олимпийских игр, ожидается прибытие до полумиллиона туристов.

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Как сообщало ИА REGNUM, случаи заболевания лихорадкой Зика зафиксированы уже почти в 30 странах. Всемирная организация здравоохранения 1 февраля 2016 года объявила вирус Зика угрозой международного масштаба и ввела режим ЧС.

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Напомним, что лихорадка Зика — острое инфекционное заболевание, переносчиками которого являются комары. В связи с этим Роспотребнадзор опубликовал памятку для российских туристов по профилактике этого вируса. В частности, ведомство рекомендует избегать укусов комаров и предупреждает, что специфического лечения и вакцины от лихорадки Зика не существует.