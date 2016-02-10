Париж, 10 февраля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Французский телеканал France 2 выдал видео авиаударов Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) по позициям террористов в Сирии за «успехи» международной коалиции, которую возглавляют США. При этом, как отмечает RT, отсутствие на кадрах каких-либо записей на русском языке свидетельствует о том, что это не просто оплошность сотрудников телеканала.

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На видео ведущий France 2 рассказывает о том, что действия ВКС РФ в Сирии якобы приводят к жертвам среди мирного населения.

Никаких доказательств этому приведено не было, но сотрудник СМИ отметил, что авиация коалиции во главе с США работает «точнее».

«Самолетам коалиции приходится непросто, чтобы найти цель для уничтожения», — говорит ведущий в то время, как на экране появляются кадры авиаударов ВКС РФ.

Отметим, что данный видеоролик был показан в эфире телеканала France 2 четвёртого февраля 2016 г.