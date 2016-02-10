Вашингтон, 10 февраля, 2016, 09:24 — ИА Регнум. США и Индия провели переговоры о проведении совместных морских патрулей, которые, по словам официальных лиц Вашингтона, могут включать в себя спорные территории в Южно-Китайском море, сообщает Reuters.

k0rablik.ru Индийский фрегат, тип Talwar

Сотрудник оборонного ведомства США заявил, что две страны обсудили операции по совместному патрулированию морских территорий, добавив, что надеются приступить к ним в течение года.

Как отметил источник во властных структурах Индии, скорее всего, патрулирование будет осуществляться в Индийском океане, где индийский флот является основным игроком, а также в Южно-Китайском море.