Киев, 18 февраля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Украина переживает наиболее крупный политический кризис со времен «Евромайдана». Чтобы его погасить, пришлось вмешаться послу США, главу кабмина якобы пытаются «уйти», но не набирают кворума, министры правительства сначала подают в отставку, потом возвращаются, поправки в конституцию окончательно зависли в стенах Рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

О том, что кроется за фасадом постмайданной Украины, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Яков Рудь.

Главное — киевская власть находится в полнейшей, системной зависимости от внешнего фактора в лице США и, отчасти, Европейского Союза. Эта зависимость зашкаливает, превосходит все возможные пределы, при желании ее с чистой совестью можно заносить в книгу рекордов Гиннеса. Это зависимость не просто страны-клиента от государства-патрона, а колонии — от метрополии. Сегодня даже ребенку ясно, что без санкции «старшего брата» Петр Порошенко не имеет права ни шагу ступить, ни слова молвить.

При этом киевская власть, якобы сместившая власть Януковича, практически ничем от последней не отличается. Как говорится, «те же… вид сбоку»: то же беспардонное выдавливание последних соков из объектов государственной собственности, те же поборы с бизнеса, те же теневые «схемы», та же система «смотрящих», тот же рейдерский «перехват» бизнеса у неугодных, даже персонажи в целом ряде случаев те же, что были при Януковиче!

По сути, Украина еще как-то существует только потому, что ее подпирают американцы. Но американцы — люди практичные, спрашивается, зачем им такая обуза? Думается, что держать Украину в состоянии полураспада американцам скоро надоест, а возвращать ей статус полноценного государства ни Европа, ни США не собираются. Какую же судьбу написали Украине в заокеанских кабинетах?

Видимо, когда Обама назвал недавно Украину «государством-клиентом России», он не оговорился, а выдал желаемое за действительное. Уничтожив «государство «Украина», Вашингтон, судя по всему, уже готов предложить Москве заняться дележом «территории «Украина».Подробности читайте здесь: На убой и раздел: секретики Полишинелько киевского двора.

Все статьи автора: Яков Рудь