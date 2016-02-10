Каракас, 10 февраля, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Глава Венесуэлы Николас Мадуро планирует лично вести свою страницу в социальной сети Facebook. Об этом политик сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter.

twitter.com/NicolasMaduro Twitter Николаса Мадуро

«Я хочу расширить свою прямую активность непосредственно в соцсетях, — написал президент. — Начиная с сегодняшнего дня, буду писать вам на своей странице в Facebook».

Мадуро также добавил, что приглашает всех желающих посетить его страницу в социальной сети.