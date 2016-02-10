Москва, 10 февраля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Рубль продолжает колебания в довольно узком диапазоне 78,00−79,00 против доллара, сдержанно реагируя на негативную динамику нефти сорта Brent. Как считает старший аналитик ГК ForexClub Алена Афанасьева, скорее всего, российская валюта и Brent будут придерживаться текущих уровней 78,00 и 33,50 в течение ближайших дней, вплоть до выступления главы ФРС Джанет Йеллен.

ИА REGNUM Доллар к рублю

«Сегодня, 10 февраля, она будет говорить на тему экономики и монетарной политики. Если ее комментарии будут напоминать недавний настрой еще одного представителя ФРС Дадли, падение доллара может возобновиться с новой силой. В таком случае Brent может сделать попытку вернуться выше 35,00 долл./барр., а пара USD/RUB скатится ниже 77,00», — предположила Афанасьева.

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«Как показывают последние данные по фьючерсным позициям, число длинных позиций по евро выросло максимальными темпами с июня 2015 года. Если посмотреть на динамику EUR/USD в тот период, создается ощущение, что текущая ситуация очень похожа. В тот момент пара уходила даже выше 1,14, однако после этого быстро скатилась обратно к отметке 1,08. Не исключено, что и на этот раз единая валюта еще будет делать попытки коснуться прошлогодних максимумов на все том же недоверии к доллару США и на возможном мягком выступлении Джанет Йеллен 10 февраля. Фундаментально оснований для укрепления евро нет — вся сила валюты сводится к коррекции позиций в связи с ее высокой перепроданностью», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), рубль в ходе торгов 9 февраля продолжил падение к основным резервным валютам. В частности, евро подорожал до 89 рублей. Доллар поднимался до отметки 79 рублей. Мировые цены на нефть продолжают медленное снижение и тащат рубль за собой.