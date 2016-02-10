Ла-Пас, 10 февраля, 2016, 08:30 — ИА Регнум. В Боливии пропало второе по величине озеро — Поопо, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

NASA Озеро Поопо (снимок 15 января 2016 года)

На снимках, сделанных мини-спутником ЕКА Proba-V, видно, что озеро полностью испарилось. Ранее процесс исчезновения Поопо был зафиксирован на снимках ЕКА, сделанных в апреле 2014, июле 2015 и январе 2016 года.

Озеро Поопо занимало площадь 3 тыс. квадратных километров, его глубина была около 3 метров. После озера Титикака Поопо считалось вторым по площади в стране.

Ранее оно уже исчезало — в 1994 году. Через некоторое время Поопо вновь наполнилось водой. По мнению ученых, в этот раз озеро может исчезнуть надолго, если не навсегда. Это связано с климатическими изменениями и отходами местной горнодобывающей промышленности.

Власти Боливии объявили озеро зоной бедствия в декабре 2015 года. По данным министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов Боливии, на восстановление озера может потребоваться около 897 млн боливийских песо ($130 млн).