Тегеран, 10 февраля, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Власти Ирана намерены вести диалог по вопросу нефтяных цен со странами — членами ОПЕК, в том числе и с Саудовской Аравией. Такое заявление сделал министр нефти Ирана Биджан Зангане, передаёт телеканал Press TV.

profi-forex.or Нефтяные вышки

Зангане сообщил, что его страна поддерживает любые формы диалога и сотрудничества со странами, входящими в состав ОПЕК. Министр нефти также высказал своё мнение о том процессе, в результате которого произошло обрушение нефтяных цен: ряд стран Персидского залива идёт на снижение цен, мотивируя это якобы имеющейся экономической выгодой.

На самом деле, руководство этих государств преследует другие цели, считает он. Зангане отметил, что цену на чёрное золото можно было сбалансировать в течение недели, «если бы на то была сильная политическая воля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран после снятия международных санкций планирует экспортировать в Европу до 300 000 баррелей сырой нефти в сутки. Санкции Запада против Тегерана были введены в 2012 году в ответ на ядерную программу исламской республики.

После этого Иран переориентировал свой экспорт нефти на восток, в Индию и Китай.