Москва, 10 февраля, 2016, 07:17 — ИА Регнум. В 2016 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 14 апреля, но формат программы может быть изменен. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в телевизионной отрасли.

3xhumed.deviantart.com ICQ

По данным газеты, граждане страны в качестве средства связи впервые смогут использовать мессенджер ICQ, чтобы задать вопрос президенту РФ. При этом, почему была выбрана именно эта программа для обмена сообщениями, не уточняется.

Кроме того, россияне смогут задать свои вопросы в ходе прямых телевизионных включений из регионов, по телефону, посредством SMS-сообщений, оставив свой вопрос на сайте передачи или прислав видео.

По сведениям источников из числа организаторов программы, техническая подготовка к эфиру уже началась. Предполагается, что трансляцию будут вести «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Также её покажет и «Общественное телевидение».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил изданию, что прямую линию готовят, но не уточнил точную дату.

Напомним, что прямая линия 14 апреля станет четвертой после переизбрания Владимира Путина на новый президентский срок в 2012 году.