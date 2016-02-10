Афины , 10 февраля, 2016, 07:03 — ИА Регнум. Бывший греческий министр финансов Янис Варуфакис совместно с министрами со всей Европы запускает демократическое движение. Об этом пишет немецкая Frankfurter Allgemeine. Экономист хочет объединить левые оппозиционные группы в рамках сети под названием Democracy in Europe Movement 2025»(DiEM25).

gr.ign.com Янис Варуфакис

«Следует остановить стремительный развал Европы», — говорит Варуфакис в Берлине. Он предостерегает от возрождения национализма в Европе и от повторения 1930-х годов.

Имея в виду проблемы с беженцами, бывший министр стремится не допустить появления новых ограничительных линий и возвращения национализма. Каждая страна рассчитывает на свои силы, так как институты ЕС отказываются брать решение проблем в свои руки, жалуется он. Варуфакис призывает добиться демократизации и большей прозрачности европейской политики.

В свою панъевропейскую партию политик намерен включить «все демократические силы»: левых, зеленых, социалистов и либералов. Цель движения — положить конец господству капитала, реформировать институты Евросоюза и запустить конституционный процесс «снизу».