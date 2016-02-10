София, 10 февраля, 2016, 06:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Болгарии выдвинуло кандидатуру генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой на должность нового генерального секретаря ООН. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

unesco.org Ирина Бокова — кандидат на должность генерального секретаря ООН

«Министерство иностранных дел отправило письмо, с которым номинировало Ирину Бокову на пост генерального секретаря ООН. С учётом её биографии и накопленного опыта Бокова может быть одной из значимых кандидатур в предстоящей кампании по выборам генерального секретаря ООН», — говорится в сообщении.

Уточняется, что письмо за подписью министра иностранных дел Болгарии Даниела Митова было направлено 9 февраля.

Напомним, в середине декабря председатель Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт и председатель Совета безопасности ООН Саманта Пауэр направили письма 193 странам-членам организации, в которых проинформировали о начале выдвижения кандидатов на пост нового генсекретаря организации.

Подобная практика применяется впервые. До последнего времени избрание генсеков организации входило в компетенцию пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Однако в сентябре минувшего года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой процесс избрания главы организации должен стать открытым.

Претендентам для участия в отборе необходимо представить своё резюме и изложить своё видение работы на посту генерального секретаря ООН. Первые слушания кандидатов должны начаться весной 2016 года, а начало процедуры отбора запланировано на конец июля. Преемник действующего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна должен будет вступить в должность с 1 января 2017 года.

Кандидатами на пост генсека ООН на сегодняшний день уже выдвинуты министр иностранных дел Хорватии Весна Пусич, экс-глава МИД Македонии Срджан Керим, министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич.