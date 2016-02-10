Конкорд, США, 10 февраля, 2016, 05:29 — ИА Регнум. На праймериз в американском штате Нью-Гемпшир среди кандидатов-республиканцев лидирует миллиардер Дональд Трамп, среди демократов — сенатор Берни Сандерс, передаёт MSNBC.

ntv.ru Дональд Трамп — кандидат-республиканец

По предварительным результатам, Дональд Трамп имеет 34% голосов (его подержали свыше 8,2 тысячи человек), второе место занимает губернатор Огайо Джон Кейсич с 16% голосов. Победитель кокуса в Айове Тед Круз находится на четвёртом месте с 11% голосов.

На праймериз среди кандидатов от Демократической партии, как и предсказывалось, лидирует Берни Сандерс, предварительно получивший 56% поддержки (свыше 17,7 тысячи голосов). Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, победившая в кокусе в Айове, занимает второе место с 42% голосов.

Уточняется, что данные приведены по итогам обработки менее 10% бюллетеней.

Напомним, первые выборные собрания (кокусы) активов Республиканской и Демократической партий прошли 1 февраля в Айове. По итогам кокусов должны быть отобраны делегаты на съезды партий, в ходе которых официально выдвинут кандидатов на президентский пост.

Национальные конвенты, на которых будут избраны партийные кандидаты, республиканцы и демократы проведут в июле этого года. Президентские выборы в США, напомним, должны пройти 8 ноября.