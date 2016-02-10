Париж, 10 февраля, 2016, 05:09 — ИА Регнум. Предложение президента Франции лишать гражданства людей, причастных к терроризму, преодолело первый этап. Нижняя палата парламента (Assemblée nationale) поддержала спорный план Франсуа Олланда.

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Национальная ассамблея 162 голосами против 148 поддержала внесение в конституцию оговорки об изъятии паспортов, хотя некоторые депутаты посчитали ее «чрезмерной».

Повторное голосование назначено на среду, когда нижняя палата должна будет подтвердить свое решение.

Законодательные инициативы Олланда связаны с террористическими атаками на Париж 13 ноября 2015 года. Тогда боевиками «Исламского государства» было убито 130 человек. Критики говорят, что новый закон имеет скорее символическое значение.