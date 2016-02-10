Париж, 10 февраля, 2016, 04:15 — ИА Регнум. Во вторник в Париже прошла рабочая встреча министров экономики и финансов, а также председателей центробанков Франции и Германии, передает Der Tagesspiegel.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купюра 5 евро

На повестке дня стояло два важных вопроса. Во-первых, совместное предложение главы бундесбанка Йенса Вайдманна и его коллеги Франсуа Виллероя де Гало об учреждении поста министра финансов для еврозоны. Оно включает также всеобъемлющие структурные реформы экономических и финансовых политик региона.

Второй пункт обсуждения — план немецкого минфина Вольфганга Шойбле ввести в Германии и Европе «верхнюю границу» для наличных выплат. Французский министр Мишель Сапен полностью поддерживает своего партнера и считает «долгом» принять общеевропейское урегулирование. Если Германия предлагает сумму в 5000 евро для наличных расчетов, то во Франции уже с 2015 года установлен лимит в 1000 евро.

С 1988 г. дважды в год министры экономики и финансов, а также главы эмиссионных банков Франции и Германии собираются на экономический совет.