Москва, 10 февраля, 2016, 03:43 — ИА Регнум. На сотрудников частных охранных предприятий в России могут переложить часть функций полицейских в области противодействия терроризму. Соответствующий законопроект разработали в МВД после крупнейшего сокращения штата вневедомственной охраны, пишет 10 февраля газета «Известия».

partizansk-vesti.ru Чоп

Согласно законопроекту, чоповцев, в частности, смогут привлекать к охране порядка и антитеррористической защите объектов и прилегающих территорий. Кроме этого, предусматривается возможность задействования частных детективов в профилактике и расследованиях преступлений.

Законопроектом предлагается также ввести новую категорию охранников — контролёров-наблюдателей, которые будут следить за порядком, например, в магазинах, но не будут иметь полномочий задерживать нарушителей и разбираться с ними.

Отмечается, что эксперты выражают сомнения в том, что частные охранные предприятия пожелают брать на себя дополнительную нагрузку без поддержки и финансирования.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в июле минувшего года подписал указ о сокращении штата МВД на 10%. Указ затронул и вневедомственную охрану МВД, штат которой было решено сократить более чем на 43 тысячи сотрудников, что составляло примерно треть должностей.