Москва, 10 февраля, 2016, 03:25 — ИА Регнум. Традиционное общение президента России Владимира Путина с российскими гражданами по «прямой линии» состоится 14 апреля 2016 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в телевизионной отрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По информации издания, в этом году формат программы может измениться, однако от более подробных комментариев источники отказываются. Известно, что на этот раз планируется добавить возможность присылать вопросы президенту через мессенджер ICQ.

По-прежнему можно будет задать вопросы по телефону, в ходе прямых телевизионных включений из регионов, посредством SMS-сообщений, а также оставить свой вопрос на сайте передачи.

По сведениям источников из числа организаторов программы, техническая подготовка к эфиру уже началась. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что прямую линию готовят, однако конкретной даты не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя «прямая линия» с президентом России прошла 16 апреля 2015 года. Эфир, длившийся около 4 часов, посмотрели более 8 млн российских граждан старше 18 лет.