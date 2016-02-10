Вашингтон, 10 февраля, 2016, 03:23 — ИА Регнум. Военное «вмешательство» России в Сирию изменило расклад на театре военных действий в пользу сирийского президента Башара Асада за счет «поддерживаемых США оппозиционных групп», передает Washington Post слова главы разведывательного управления Минобороны США.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Российское усиление полностью изменило расчеты», — заявил генерал Винсент Стюарт Сенату США. По его мнению, переговорные позиции Асада стали намного сильнее, чем шесть месяцев ранее.

В своих оценках разведывательные службы США признают, что авиаудары России перекроили планы администрации Обамы сместить Асада с переговорного процесса. Еще летом они открыто говорили, что для него наступает «эндшпиль».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ против террористических группировок в Сирии началась 30 сентября 2015 года по просьбе легитимного сирийского президента Башара Асада.