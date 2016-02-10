Якутск, 10 февраля, 2016, 03:48 — ИА Регнум. Девять первых соглашений об осуществлении деятельности ТОР «Индустриальный парк Кангалассы» подписаны в ходе рабочего визита полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева в Якутию. Резидентов, которые инвестирую в экономику дальневосточного региона 737 миллионов рублей, утвердил гендиректор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Корпорация развития Дальнего Востока Губернатор Якутии Егор Борисов

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В соответствии с первыми подписанными соглашениями, в ТОР «Индустриальный парк Кангалассы» появятся несколько производственных площадок: по изготовлению котлов длительного горения, а также по изготовлению стеклопакетов, полиэтиленовых труб, керамических строительных блоков, кирпича, пенопласта и ПЭТ-тары.

Кроме того, инвесторы намерены построить производство инновационных лакокрасочных покрытий из минерального и органического сырья, а также инновационное промышленное производство нефтесорбентов и биопрепаратов для очистки почв и воды от нефти и нефтепродуктов. Еще одним важным проектом для Якутии станет производство теплоносителей для систем отопления, адаптированных под низкие температуры.

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«Хочется отметить высокий профессионализм Правительства Якутии. Коллеги максимально включены в развитие всех проектов и проделали большую работу, как по привлечению резидентов, так и по созданию инфраструктуры», — отметил Денис Тихонов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Индустриальный парк Кангалассы» был создан постановлением Правительства РФ от 21 августа 2015 года. Первоначальная площадь ТОР — 13 гектаров, запланировано расширение до 85 гектаров. На создание инфраструктуры предусмотрено 200 миллионов рублей бюджетных средств.

Для управления территорией опережающего развития в минувший понедельник, 8 февраля, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» вошла в уставной капитал ООО «Индустриальный парк Кангалассы», образовав управляющую компанию.

В настоящее время Корпорация ведет работу по обеспечению индустриальных площадок инфраструктурой: возводятся объекты водоснабжения, газоснабжения и электросети. Завершение работ по строительству сетей на площадке «Капитоновка» планируется в сентябре 2016 года.