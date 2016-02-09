Берлин, 10 февраля, 2016, 02:33 — ИА Регнум. По данным правительства ФРГ, телефонного разговора «разозленной» на папу римского Франциска Ангелы Меркель не было. Слова представителя кабинета канцлера передает журнал Der Spiegel. «В противном случае она оценивала бы каждый шаг с ним настороженно», — говорит Штефан Зайберт .

vancouvercriminallaw.com Отрицание

Таким образом, остается неясным, идет ли речь о дословной цитате слов папы, которые передавала итальянская газета Corriere della Sera. Dep Spiegel пишет, что, возможно, это пересказ диалога понтифика.

Отношения Ватикана и Меркель подвергались проверке прочности также в 2009 году. После реабилитации католического епископа Ричарда Уильямсона, отрицавшего Холокост, канцлер потребовала разъяснений от тогдашнего папы Бенедикта XVI.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время интервью итальянской Corriere della Sera папа Франциск рассказал, что получил «злобный телефонный звонок» от канцлера ФРГ Ангелы Меркель после того, как он сравнил Европу с «бесплодной женщиной» на выступлении в Европарламенте в 2014 году.