Кишинёв, 10 февраля, 2016, 02:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс опубликовал в издании EUobserver статью, посвященную ситуации в Молдавии. В тексте под заголовком: «Как исправить Молдавию» дипломат констатирует, что «европейская идея» в Молдавии была скомпрометирована «так называемыми проевропейскими политиками».

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Разочарованные в коррумпированных и проворовавшихся «проевропейских политиках» граждане Молдавии, по словам Линкявичюса, ищут спасения в лице политиков, которые «равняются на Россию».

«Но если страна не проводит реформы и продолжает стагнировать, то ее стратегический курс не имеет большого значения. Европа больше не будет терпеть коррупцию и оказывать поддержку «европейским силам», если они не готовы двигаться вперед», — пишет дипломат.

Евросоюз, по его мнению, должен попытаться предотвратить сползание Молдавии в еще более глубокий экономический и политический кризис. Но поддержку Кишинева Брюссель должен обусловить реформами и конкретными действиями по искоренению коррупции, считает Линкявичюс.

«Реформы должны стать визитной карточкой для нового правительства Молдавии. В противном случае кабинет министров потеряет и оставшуюся небольшую поддержку со стороны собственных граждан и международных партнеров», — подвел итог глава литовского МИДа.