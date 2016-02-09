Берлин, 10 февраля, 2016, 02:10 — ИА Регнум. Руководящая партия Германии реагирует на трагедию в Бад-Айблинге (Бавария), пишет Der Spiegel. Христианско-демократический союз (CSU) отменил мероприятие, посвященное Пепельной среде, которое должно было состояться в Мекленбурге — Передней Померании. Ангела Меркель и руководители федеральной земли от ее партии приняли такое решение из уважения к жертвам и пострадавшим во время столкновения поездов.

liga.net Столкновение поездов в Баварии

Глава земли и министр внутренних дел Лоренц Каффиер сказал, что новость о тяжелой трагедии в Баварии обеспокоила и потрясла всех.

После столкновения двух пригородных поездов от традиционного политического мероприятия отказались представители всех партий в Баварии — CSU, SPD, Grüne, FDP, Freie Wähler, Linke и AfD.

Пепельная среда — первый день Великого поста в Римско-католической церкви. В этом году ее празднование приходится на 10 февраля.